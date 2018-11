"True Blood" se transformerait en comédie musicale à l'occasion de son 10e anniversaire

Lancée en 2008 sur HBO, la série "True Blood" fête déjà ses dix ans. Pour l'occasion, le créateur de la série, Alan Ball s'est confié à quelques anecdotes dans The Hollywood Reporter. Il a également profité d'une diffusion spéciale de l'épisode pilote pour revenir sur le projet d'une comédie musicale qui serait bien en développement avec le compositeur Nathan Barr à la direction.

Si les vampires ne vieillissent pas, la série "True Blood", elle, célèbre déjà ses dix ans. Arrêtée en 2014, la série de Alan Ball pourrait bien reprendre vie à travers une comédie musicale. C'est en tout cas ce qu'a révélé Alan Ball, le créateur de la série, à l'occasion de la rediffusion de l'épisode pilote lors du Vulture Festival.

Le compositeur Nathan Barr serait aux commandes de ce projet, plus dramatique que la série, encore en développement mais déjà approuvé par Alan Ball : "L'histoire suit des vampires qui sortent du placard. Finalement, l'histoire dévie réellement du livre parce que les gens ne sont pas prêts, ils sont trop intolérants et les vampires finissent par retourner dans le placard", a-t-il raconté à The Hollywood Reporter. Dévoilé pour la première fois en 2014 par Alan Ball, qui n'a pas révélé l'étendue de son implication, le projet est au stade de workshop.

Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence ont failli être au casting

Si le créateur s'est laissé aller à quelques confidences sur la possibilité d'une comédie musicale lors de l'anniversaire des dix ans de sa série, il a également révélé quelques anecdotes sur sa série phare.

Interprétés par Stephen Moyer et Anna Paquin, le couple star de "True Blood" aurait pu être incarné par Benedict Cumberbatch et Jessica Chastain. Le Britannique, connu pour son rôle de Sherlock Holmes ou du Doctor Strange a en effet auditionné pour le rôle du vampire Bill Compton. La serveuse télépathe Sookie Stackhouse aurait pu quant à elle être jouée par Jessica Chastain.

Autre star hollywoodienne, Jennifer Lawrence a également failli intégrer la série lors de la troisième saison dans le rôle d'une panthère-garou mais n'a pas été choisie à cause de son très jeune âge : "Elle était formidable", explique Alan Ball. "Mais toutes les femmes dans la salle trouvaient cela un peu dégoûtant parce qu'elle devait être la petite amie de Jason (Stackhouse, le frère de Sookie, ndlr) mais elle n'avait que 17 ans à l'époque".

Adaptée de la saga littéraire "La Communauté du sud" de Charlaine Harris, "True Blood" s'est achevée en 2014 à l'issue de sept saisons diffusées sur la chaîne américaine HBO. En France, la série a été diffusée dès le 23 décembre 2008 sur OCS, puis rediffusée en clair sur NT1. "True Blood" racontait comment humains et vampires coexistaient dans la petite ville de Louisiane Bon Temps.