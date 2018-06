"Tom Clancy's Jack Ryan" : Amazon révèle la bande-annonce officielle avec John Krasinski

Amazon Prime Video vient de dévoiler la bande-annonce de sa série "Tom Clancy's Jack Ryan" qui sera disponible à la fin de l'été. Dans ces premières images explosives, John Krasinski incarne Tom Clancy, le héros de ce thriller d'espionnage remis au goût du jour par le géant américain. Analyste de la CIA, Jack Ryan va finir par être au centre de la lutte contre le terrorisme après avoir décelé leur nouveau mode opératoire de communication. Plongé au coeur des missions de plus en plus dangereuses, Jack Ryan va devenir un héros malgré lui.

D'après un scénario original, la série coproduite par Paramount Television et Skydance Television comptera huit épisodes d'une heure chacun. John Krasinski ("Sans un bruit") est rejoint par Wendell Pierce ("Sur écoute") et Abbie Cornish ("3 Billboards : Les panneaux de la vengeance") dans les rôles de James Greer et Cathy Mueller. L'acteur principal signe également la production de la série aux côtés du réalisateur Morten Tyldum ("Imitation Game") et la société de production de Michael Bay, Platinum Dunes.

Bien décidée à concurrencer Netlfix, Amazon Prime Video soigne de plus en plus son catalogue de séries pour proposer à ses clients un large choix. La plateforme travaille notamment sur une nouvelle série adaptée de l'univers du "Seigneur des anneaux" de Tolkien.



Bande-annonce :