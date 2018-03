Tobias Menzies sera le nouveau Prince Philip de "The Crown"

L'acteur de "Outlander" va remplacer Matt Smith dès la saison 3 de la série royale de Netflix, révèle Deadline. Il incarnera un Prince Philip plus âgé.

Les noms de Paul Bettany et Hugh Laurie avaient été avancés, mais c'est finalement Tobias Menzies ("Outlander") qui incarnera le nouveau Prince Philip de la série "The Crown".

L'acteur britannique a signé pour deux saisons à partir de la saison 3, dont le tournage débutera cet été au Royaume-Uni.

Remplaçant de Matt Smith, qui incarnait un Prince Philip jeune, Tobias Menzies apparaîtra sous les traits d'un prince consort vieilli. Face à lui, Olivia Colman reprendra le rôle d'Elizabeth II, précédemment tenu par Claire Foy. Helena Bonham Carter devrait quant à elle remplacer Vanessa Kirby en Princesse Margaret adulte.

Tobias Menzies est surtout connu pour son rôle de Black Jack Randall, méchant sadique de la série "Outlander". Apparu dans "Game of Thrones" et dans "Rome" sur HBO, il est actuellement à l'affiche de la série "The Terror" sur AMC. Il a également rejoint le casting du film "King Lear" de la BBC face à Anthony Hopkins et Emma Thompson.