La série inspirée de l'univers de Stephen King reviendra à l'été 2019 pour une deuxième saison qui puisera son inspiration du roman "Misery", a annoncé Hulu, plateforme de streaming américaine derrière "Castle Rock" aux Etats-Unis. Tim Robbins et Lizzy Caplan feront partie de cette deuxième salve.

Pour sa deuxième saison, toujours composée de dix épisodes, "Castle Rock" se présentera comme un prequel de "Misery", roman de Stephen King de 1987 qui mettait en vedette l'infirmière Annie Wilkes à la santé mentale fragile. Lizzy Caplan, vue dans "Masters of Sex", incarnera une version jeune de cette héroïne, immortalisée au cinéma en 1990 par Kathy Bates, auréolée pour sa performance d'un Oscar.

Tim Robbins campera lui aussi un personnage apparu dans un roman du maître de l'horreur et du suspens, "Reginald "Pop" Merrill. Ce patriarche vu dans "The Sun Dog", est à la tête d'une famille mafieuse et souffre d'un cancer. Garrett Hedlund ("Invincible", "Triple Frontier") jouera son neveu John "Ace" Merrill qui souhaite prendre sa succession à sa mort.

Elsie Fisher, Yusra Warsama, Barkhad Abdi et Matthew Alan participeront également à cette deuxième saison attendue pour l'été 2019 sur Hulu, plateforme de streaming réservée aux Américains qui revendique 25 millions d'abonnés.