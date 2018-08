"This Is Us" : Michael Angarano au casting de la saison 3

Après la comédie dramatique "I'm Dying Up Here", Michael Angarano rejoint la série incontournable de NBC, "This Is Us", dans laquelle il incarnera le frère de Jack. La troisième saison se focalisera sur la guerre du Vietnam et sera disponible dès le 25 septembre prochain.

La série de NBC accueille un nouveau personnage. Michael Angarano ("I'm Dying Up Here") va rejoindre le casting de "This Is Us" dans la peau de Nicky, le frère de Jack.

La troisième saison de la série dramatique va explorer le passé du père de famille lors de la guerre du Vietnam. Le créateur de la série, Dan Fogelman, avait déjà annoncé que "This Is Us" prendrait ce chemin avec l'aide de Tim O'Brien, un vétéran de la guerre du Vietnam, venu partager son expérience.

L'acteur Michael Angarano a d'ailleurs partagé la nouvelle sur son compte Twitter : "Je suis plus que reconnaissant et tellement enthousiaste de faire partie de cette série - ma grand-mère l'a même dit à son dentiste".

i am beyond grateful and very excited to be a part of this show - my grandmother even told her dentist. — michael angarano (@MichaelAngarano) 14 août 2018

Lors du dernier épisode de la deuxième saison, les personnages de Kevin (Justin Hartley) et Zoe étaient à bord d'un avion pour aller au Vietnam afin de découvrir le passé de Jack dans le pays. Le personnage de Nicky, son frère, a été introduit lors d'un flashback où l'on pouvait le voir avec Jack alors enfant. Les téléspectateurs ont ensuite aperçu le personnage de Nicky adulte sur une photographie avec des militaires américains, aux côtés de son frère Jack avant d'apprendre que Nicky avait été tué pendant la guerre.

Michael Angarano s'est illustré dans la peau de Eddie Zeidel dans la série produite par Jim Carrey "I'm Dying Up Here" sur Showtime. Il est également à l'affiche de "Sun Dogs", le premier film de Jennifer Morrison, dans lequel il donne la réplique à Melissa Benoist ("Supergirl").

La troisième saison de "This Is Us" arrivera sur les écrans le 25 septembre prochain sur NBC avec Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson et Chris Sullivan.