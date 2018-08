"The Wilds", la nouvelle série d'Amazon, commence son casting

C'est officiel, le pilote de la série d'Amazon Prime "The Wilds" a trouvé ses quatre premiers acteurs. La série commandée en juin dernier par le géant du e-commerce, devrait débuter le tournage prochainement.

La série produite par Amazon Studios et ABC Signature verra le jour durant l'année 2019, pour le moment, les deux sociétés de production ont annoncé avoir casté leurs quatre premiers acteurs. La série dramatique aux airs de "Lost" accueille Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards et Shannon Berry. Les quatre femmes auront des rôles réguliers dans cette série.

"The Wilds", imaginé par Sarah Streicher, suivra un groupe d'adolescentes toutes différentes les unes des autres bloquées sur une île déserte. Elles se rendront comptent qu'elles font partie d'une expérience sociale, chacune essayera de s'enfuir pour retrouver sa vie d'avant.

Mia Healey interprétera son premier rôle dans une série, celui de Shelby. Cette championne de concours de beauté au Texas semble être pleine de confiance mais cache en réalité ses angoisses. Nora, incarnée par Helena Howard prochainement à l'affiche de "Madeline's Madeline", sera une jeune fille énigmatique et introvertie se retrouvant obligée de communiquer avec les autres naufragées.

Shannon Berry ("Jailbait", "Hunters") sera Dot, une fille de la campagne imperturbable. Reign Edwards ("Snowfall", "MacGyver") complète le casting de ce pilote en interprétant Rachel, une plongeuse de niveau olympique qui tente par tous les moyens de revenir chez elle afin de poursuivre sa carrière qui lui tendait les bras avant de se retrouver sur cette île au milieu de nulle part.

"The Wilds" fait partie des trois pilotes qu'Amazon Studios a commandé, aux côtés de "Collège", l'histoire de six colocataire vivant la vie étudiante, et "Panic", inspiré du roman de Lauren Oliver, qui retracera une compétition entre lycéens.