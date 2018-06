"The Walking Dead" : le retour de Jon Bernthal dans la saison 9

Il n'a pas dit son dernier mot. La série "The Walking Dead" a décidé de faire revenir l'un de ses personnages principaux. Selon Variety, le personnage de Shane, joué par Jon Bernthal lors des deux premières saisons, serait de retour le temps d'un épisode dans la saison 9, attendue en octobre prochain sur la chaîne américaine AMC.

La mort de Shane lors de la saison 2 ne laissait place à aucun doute. Son personnage pourrait donc revenir lors d'un flashback. Après avoir été tué par Rick (Andrew Lincoln) puis par Carl une fois devenu un zombie, Shane était alors revenu dans la saison 3 pour hanter Rick.

Une nouvelle qui arrive au bon moment puisque la série va subir plusieurs changement d'envergure. Andrew Lincoln devrait quitter la série à l'issue de cette neuvième saison. C'est Norman Reedus (Daryl) qui devrait reprendre les rênes de la série en tant que personnage principal. Lauren Cohan, l'actrice qui joue Maggie, pourrait également dire adieu à la série puisqu'elle sera à la tête d'une nouvelle série pour ABC, "Whiskey Cavalier", à la rentrée. La chaîne américaine AMC, qui diffuse "The Walking Dead", n'a pas souhaité commenter le retour de Jon Bernthal.

Ce dernier s'est illustré au cinéma dans des films tels que "Le Loup de Wall Street" de Martin Scorsese en 2013", "Sicario" de Denis Villeneuve (2015) ou plus récemment "Baby Driver" d'Edgar Wright. L'acteur américain incarne depuis 2017 "The Punisher" dans la série Marvel sur Netflix. Il avait quitté "The Walking Dead" en 2012.