"The Walking Dead", la série la plus piratée en 2018

En l'absence de "Game of Thrones", "The Walking Dead" reprend sa place de série la plus téléchargée illégalement au monde, selon le classement annuel de TorrentFreak.

Ces six dernières années, "Game of Thrones" héritait tous les ans du titre de la série la plus piratée à travers le monde. Absent en 2018 des petits écrans, le drama de HBO a laissé sa place à l'ancien leader du classement, "The Walking Dead". Les épisodes de la neuvième saison du programme star d'AMC auraient été téléchargés un million de fois, selon TorrentFreak.

"The Walking Dead" est suivi par "The Flash" et "The Big Bang Theory", qui profitent elles aussi de l'absence de "Game of Thrones" pour gagner une place en un an.

Cette année, la nouveauté "Titans" de DC Comics et Warner Bros. s'intercale à la 5e place parmi d'autres séries DC comme "Arrow" ou "DC's Legends of Tomorrow".

Les dix séries les plus piratées en 2018 :

01. The Walking Dead

02. The Flash

03. The Big Bang Theory

04. Vikings

05. Titans

06. Arrow

07. Supernatural

08. Westworld

09. DC's Legends of Tomorrow

10. Suit