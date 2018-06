"The Walking Dead" : la saison 9 fera un bond dans le temps

Les showrunners de la série "The Walking Dead" vont encore jouer avec le temps. Angela Kang, la nouvelle showrunneuse de la série d'AMC a révélé des détails concernant la neuvième saison à venir en octobre. C'est lors d'un panel dédié aux femmes de la chaîne américaine qu'Angela Kang a annoncé un bond dans le temps : "Nous jouons avec le temps cette saison, nous allons faire un saut en avant dans l'histoire", a-t-elle révélé. Une annonce qui confirme les rumeurs qui circulaient déjà puisque ce saut dans le temps, d'une durée de deux ans, est déjà présent dans la bande-dessinée, après la guerre entre Neagan et Rick.

Celle qui a succédé à Scott M. Gimple à la tête de la série n'a toute fois ni commenté le départ fort probable d'Andrew Lincoln (Rick) et de Lauren Cohan (Maggie), ni le retour de Jon Bernthal (Shane). Elle a tout de même précisé que cette nouvelle saison aura un côté plus "frais" et se focalisera sur les relations entre les personnages principaux et en particulier les personnages féminins. "Nous allons voir quelques histoires plutôt géniales avec les femmes de notre série en particulier. Et je pense que les fans de Michonne (Danai Gurira), Maggie ou Carol (Melissa McBride) y trouveront leur compte. Pour ceux vraiment intéressés par ces histoires, ils verront le travail incroyable de nos actrices.", a rajouté Angela Kang.

Reste à savoir comment les personnages de Rick et de Maggie quitteront la série si tel est leur sort. Les deux acteurs devraient apparaître dans six épisodes de la saison 9. Lauren Cohan quant à elle sera à la tête d'une nouvelle série pour ABC, "Whiskey Cavalier", ce qui l'obligerait à quitter son rôle dans "The Walking Dead".