"The Walking Dead" aura une saison dix

Lancée en octobre 2010 sur la chaîne AMC aux Etats-Unis, la fiction de zombies sera toujours à l'antenne en 2020, venant tout juste d'être renouvelée pour une dixième saison.

En attendant le retour de la deuxième partie de la saison neuf le 10 février prochain, le showrunner de la série, Angela Kang, a réservé une bonne nouvelle aux fans de "The Walking Dead". Elle a annoncé ce lundi sur Instagram son renouvellement pour une dixième saison. Une information qui intervient alors que plusieurs changements ont eu lieu dans la saison en cours.

L'acteur principal de "The Walking Dead", Andrew Lincoln, qui interprète Rick Grimes, quittera le show à l'issue de la saison neuf pour être le héros de trois nouveaux téléfilms diffusés sur AMC et écrits par le scénariste de la série, Scott Gimple.

"The Walking Dead" est l'un des programmes à succès d'AMC qui diffuse également son spin-off "Fear the Walking Dead" mais aussi "Better Call Saul", "Lodge 49", "McMafia", "Preacher", "The Son", "The Terror", "Humans", "Into the Badlands" et "NOS4A2" qui est en préparation.

Découvrez le trailer du dernier épisode de Rick Grimes :