"The Society" : Netflix dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série par le réalisateur de "500 jours ensemble"

Le géant du streaming proposera dès le 10 mai sa nouvelle série dramatique "The Society" et vient d'en dévoiler la bande-annonce officielle. A travers dix épisodes, les téléspectateurs suivront les aventures d'un groupe d'adolescents livrés à eux-même dans une réplique de leur ville où tous les parents ont disparus, laissant ainsi place à une totale liberté qui s'avère être plus dangereuse que prévue.

Netflix vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle série "The Society", peinture d'une société menée par des adolescents ivres de pouvoir. L'histoire, inspirée de l'oeuvre de William Golding "Sa Majesté des mouches", raconte comment des adolescents se retrouvent projetés dans une réplique exacte de leur riche ville où tous les adultes ont disparus. Forcé de vivre en communauté, le groupe d'adolescents va devoir remettre en place une civilisation mais certains prendront goût à cette totale liberté et en abuseront. Alors qu'ils essayent de comprendre ce mystère, des alliances se forment et le danger est de plus en plus présent.

Créée par Christopher Keyser, à l'origine de la série culte "La vie à cinq", "The Society" sera notamment réalisée par Marc Webb, à qui l'on doit "500 jours ensemble" en 2009 avec Zoey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt, ainsi que "The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros" en 2014 avec Andrew Garfield et Emma Stone.

Dix épisodes d'une heure composeront cette première saison qui sera disponible dès le vendredi 10 mai 2019 sur la plateforme de streaming de Netflix.