"The Rain", "Patrick Melrose", "Little Women"... Les séries à ne pas manquer en mai

"The Rain" est la première série originale danoise disponible sur Netflix. - © Courtesy of Netflix

De "The Rain" à "Little Women" en passant par "Unbreakable Kimmy Schmidt" et "Patrick Melrose", découvrez les séries à ne pas manquer en mai.

The Rain Netflix présente sa nouvelle série de science-fiction et sa première création originale danoise "The Rain". La nouveauté suit la vie d'une soeur et de son frère dans un monde post-apocalyptique. Véhiculé par la pluie, un virus mortel a décimé presque la totalité de la population de Scandinavie. Bien qu'en sécurité dans leur bunker, le frère et la soeur décident de sortir et finissent par intégrer un groupe de jeunes survivants. Entre pouvoir, jalousie et survie, les rares rescapés devront choisir qui ils souhaitent devenir.

Diffusion : le vendredi 4 mai sur Netflix

Patrick Melrose Benedict Cumberbatch est de retour sur le petit écran dans une comédie dramatique déjantée. Après "Sherlock", l'acteur britannique prêtera ses traits à un autre personnage névrosé, sorti des romans semi-autobiographique d'Edward St. Aubyn, Patrick Melrose. Entre son penchant pour la bouteille, son humour acerbe et ses réparties bien senties, ce héros devra faire face à ses démons issus d'une enfance traumatisante passée aux côtés d'un père abusif et d'une mère alcoolique. Au casting, on retrouvera Hugo Weavin ("Matrix", "Le Seigneur des anneaux") dans le rôle du père autoritaire et Jennifer Jason Leigh dans celui de la mère.

Diffusion : le samedi 12 mai sur Showtime

Little Women La prochaine adaptation du roman "Les Quatre Filles du docteur March" de Louisa May Alcott débarquera sur PBS le 13 mai prochain. Menée par Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy et Kathryn Newton, "Little Women" sera diffusée en deux épisodes. Michael Gambon ("Harry Potter") fait également partie du casting.

Diffusion : le dimanche 13 mai sur PBS

Fahrenheit 451 HBO adapte ce classique littéraire de science-fiction avec Michael B. Jordan, Michael Shannon et Sofia Boutella dans les rôles principaux. Dans cette dystopie imaginée en 1953 par Ray Bradbury, la littérature a été bannie, car elle nivellerait le niveau vers le bas et empêcherait les gens d'être heureux. S'assurer qu'aucun citoyen outrepasse la loi et se mette à lire, c'est le travail des pompiers, chargés de brûler les livres. L'un d'entre eux, Guy Montag, va pourtant devenir un criminel le jour il trouve un bouquin et le cache chez lui.

Diffusion : le samedi 19 mai sur HBO