"The Rain" : Netflix commande la saison 2

Suite au succès rencontré pour sa première saison, la série de science-fiction danoise aura le droit à une saison 2 vient de révéler Netflix.

Netflix vient d'annoncer le renouvellement de sa nouvelle série de science-fiction, "The Rain", pour une deuxième saison, d'après un communiqué ainsi que sur son compte Twitter.

Créée par Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobson et Christian Potalivo, la première série originale danoise du géant du streaming a été lancée le 4 mai dernier. La production de la nouvelle saison devrait débuter dans le courant de l'année avant une diffusion en 2019.

Co-créateur et scénariste de la série, Jannick Tai Mosholt a déclaré dans le communiqué transmis par Netflix : "Nous sommes vraiment très reconnaissants du succès de la série et des réactions extrêmement positives qu'elle a générées. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de faire une deuxième saison de 'The Rain'. Nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter concernant nos personnages, et l'univers de la série mérite d'être exploré encore plus en profondeur. Nous sommes vraiment impatients que les gens puissent voir tout cela."

La première saison suivait un frère et sa soeur dans un monde post-apocalyptique alors qu'un virus mortel était transmis par la pluie, décimant ainsi la quasi totalité de la population scandinave.

Netflix pourrait par ailleurs acquérir une nouvelle série, "Locke & Key", précédemment développée par Andy Muschietti pour Hulu, qui n'a pas souhaité donner suite au pilote.