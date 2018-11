"The Purge" aura droit à une seconde saison

Quelques heures avant la diffusion du dernier épisode de la saison une, USA Network a annoncé ce mardi soir le renouvellement de la série basée sur la saga cinématographique horrifique "American Nightmare".

La chaîne américaine a décidé de prolonger "The Purge" qui s'inspire des deux films créés par James DeMonaco en 2013 et 2014. "USA Network est fière d'être le diffuseur de cette franchise iconique, a expliqué Chris McCumber, le président des divertissements pour NBC Universal Cable Entertainment, dans un communiqué. La collaboration et la confiance créative de Jason Blum et de toute l'équipe chez Blumhouse Television et Universal Pictures ont permis de réussir la transition du cinéma à la série télévisée".

Cette décision s'explique en partie par les bonnes audiences réalisées par la saison une de "The Purge" avec en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs (dont 1,2 millions d'adultes âgés de 18 à 49 ans, cible prioritaire des annonceurs). Dans cette fiction, tous les délits, y compris le meurtre, sont légaux 12 heures consécutives par an. L'histoire se déroule dans une Amérique gouvernée par un parti politique totalitaire. Les personnages essaieront de survivre à cette nuit criminelle.

"The Purge" rejoint ainsi "Queen of the South", "Suits", "Second City", "Mr. Robot", séries qui ont toutes été prolongées par USA.