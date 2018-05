"The Perfectionists" : le spin-off de "Pretty Little Liars" commandé

Cela fait près d'un an que la série "Pretty Little Liars" s'est achevée, le dernier épisode de la saison 7 ayant été diffusé en juin 2017 aux Etats-Unis. Mais bonne nouvelle pour les fans de la fiction : un spin-off verra bien le jour en 2019. Il sera basé sur la série littéraire "The Perfectionists", écrite par Sara Shepard, et durera 10 épisodes.

C'est la chaîne de télévision américaine Freeform qui a commandé "The Perfectionists", confirme Variety. Un pilote sera tourné en septembre avec les acteurs Sasha Pieterse et Janel Parrish dans les rôles principaux. Ils reprendront ainsi les personnages qu'ils interprétaient dans la série originale.