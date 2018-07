"The New Pope" : John Malkovich rejoint Jude Law

Le Pape est de retour. Le réalisateur italien Paolo Sorrentino s'est offert les services de John Malkovich pour la deuxième saison de "The Young Pope" rebaptisée pour l'occasion "The New Pope". Cette suite, qui n'en sera pas vraiment une, gardera l'intrigue de la papauté tout en changeant son personnage principal.

Si le rôle de John Malkovich n'a pas été révélé pour le moment, "The New Pope" verra le retour de Jude Law dans cette série limitée produite par HBO et Sky, selon le communiqué officiel. Alors qu'aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment, le tournage de cette deuxième saison devrait débuter en novembre en Italie. Paolo Sorrentino, Umberto Contarello et Stefani Bises signeront le scénario.

Lors de la première saison, Jude Law incarnait Lenny Belardo, alias le Pape Pie XIII, aux côtés de Diane Keaton, Cécile de France et Ludivine Sagnier. Vendue à plus de 110 pays dans le monde, "The Young Pope" se composait de dix épisodes diffusés sur HBO aux Etats-Unis.

Récompensé en 2014 par l'Oscar du meilleur film étranger pour "La grande bellezza", Paolo Sorrentino a fait partie du jury du 70e Festival de Cannes en 2017. Son prochain film, "Loro", dédié à l'homme politique italien controversé Silvio Berlusconi, sortira le 31 octobre prochain.

Quant à John Malkovich, l'acteur culte signe son retour à la télévision après avoir incarné Hercule Poirot dans la mini-série "The ABC Murders" en 2018 et un passage dans le drame financier américain "Billions". Il sera cet été à l'affiche du film "22 Miles" de Peter Berg aux côtés de Mark Wahlberg et Lauren Cohan.