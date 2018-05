"The New Amsterdam", "The Enemy Within", "Brooklyn Nine-Nine" : NBC dévoile sa grille de rentrée

Après de nombreux pilotes, NBC a fait son choix et vient d'annoncer sa grille pour la rentrée. Entre le sauvetage de "Brooklyn Nine-Nine" et des nouveautés telles que "Manifest" ou encore "The New Amsterdam", voici un résumé des nouvelles et anciennes séries qui seront disponibles la saison prochaine. NBC a dévoilé sa nouvelle grille de programmation pour la rentrée 2018/2019. Entre arrêts et nouvelles émissions, la chaîne américaine a signé pour de nouvelles séries dont la reprise de "Brooklyn Nine-Nine", précédemment diffusée sur la Fox.

Les nouvelles séries NBC a commandé huit nouvelles séries pour la rentrée. Après un pilote concluant, la nouvelle série "The New Amsterdam" menée par Ryan Eggold ("The Blacklist", "90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération") prendra place les mardis soirs. La série se déroulera dans l'hôpital historique de New-York, Bellevue, et suivra la vie du docteur Max Goodwin. "The Enemy Within" a également été choisie pour la nouvelle grille. L'actrice Jennifer Carpenter signe son retour dans un rôle principal après avoir joué dans "Dexter". Cette dernière incarnera Erica Shepherd, une ancienne agent secret de la CIA incarcérée dans une prison de haute sécurité pour haute trahision. L'agent du FBI Will Keaton, joué par Morris Chestnut, devra faire appel à ses services afin de retrouver un criminel extrêmement dangereux. "The Inbetween" suivra Cassie Bishop, une jeune femme ayant la capacité surnaturel à parler aux personnes décédées. Malgré ses réticences, elle décide d'aider son ami de longue date, le détective Tom Hackett et son coéquipier dans la résolution d'un meurtre troublant. Produit par le réalisateur Robert Zemeckis, "Manifest" racontera l'histoire des passagers du vol Montego 828 qui, après un vol avec des turbulences, arrivent à destination sains et saufs. Pourtant en l'espace de quelques heures, cinq années se sont écoulées sur Terre, laissant ainsi leurs familles et amis en deuil. Phénomène inexplicable, certains passagers commencent à croire en un destin plus important que ce qu'ils pensaient. Josh Dallas ("Once Upon a Time") fait partie du casting. "The Village", "Abby's", "I feel bad" et "Titan Games" feront également partie de la nouvelle offre de NBC.