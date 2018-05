"The Marvelous Mrs. Maisel" renouvelée pour une saison 3

Les fans de "La Fabuleuse Mme Maisel" vont être ravis. Amazon a décidé d'offrir une saison supplémentaire à cette série encensée par la critique, alors que la saison 2 n'est même pas encore sortie.

C'était en janvier 2018, aux Golden Globes, que le public international découvrait "The Marvelous Mrs. Maisel", sacrée meilleure série comique de l'année, devant "Black-ish" et "Will & Grace". Créée par Amy Sherman-Palladino ("Gilmore Girls"), cette fiction raconte l'histoire d'une ménagère qui se lance dans le stand-up après l'effondrement de son mariage.

Alors que la saison 2 ne sera disponible qu'à la fin de l'année, Amazon a déjà donné son feu vert pour un chapitre supplémentaire, a confirmé Jennifer Salke, la directrice d'Amazon Studios, selon des informations de The Wrap. "The Marvelous Mrs. Maisel" met notamment en scène Rachel Brosnahan, qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice pour son interprétation dans cette série. Elle a fait ses débuts sur la plateforme de streaming en novembre 2017.