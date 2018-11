"The Many Saints of Newark", le prequel des "Soprano" a trouvé son acteur principal

Alessandro Nivola, vu dans "Désobéissance" ou "A most violent year", a été choisi pour incarner Dickey Moltisanti dans un film inspiré de la série télévisée diffusée sur HBO pendant six saisons entre 1999 et 2007, annonce Variety.

Produit par Warner Bros et New Line Cinema, "The Many Saints of Newark" sera réalisé par Alan Taylor, connu pour avoir réalisé "Thor : Le Monde des ténèbres" (2013), "Terminator Genisys" (2015) mais également plusieurs épisodes des séries "Mad Men" et "Game of Thrones".

Alessandro Nivola interprétera Dickey Moltisanti, un homme charismatique mais violent qui tombe amoureux de la très jeune fiancée de son père, qui a fui l'Italie. Dans la série, ce personnage n'est pas présent physiquement, ayant été tué avant que l'histoire ne commence. Mais il est évoqué comme étant l'oncle décédé de Tony Soprano, joué par James Gandolfini (mort en 2013), et le père de Christopher Moltisanti, incarné par Michael Imperioli.

"The Many Saints of Newark" se situera dans les années 60 à Newark avec en arrière-plan, les conflits entre les communautés italo et afro-américaines. Après quatre jours de révolte en juillet 1967, 26 personnes furent tuées et des centaines d'autres blessées.

Les "Soprano" furent acclamés par la critique avec 21 Emmys remportés sur 111 nominations.