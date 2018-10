"The Haunting of Hill House" : la nouvelle série d'horreur maison de Netflix

C’est la nouvelle série dont tout le monde parle, The Haunting of Hill House s’impose grâce à une recette efficace et un très bon casting.

La nouvelle série de Netflix, lancée le 12 octobre, a déjà fait grand bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les avis sont unanimement positifs (9,1/10 sur IMDb, 91% sur rotten tomatoes) et couronnent cette oeuvre adaptée du roman de Shirley Jackson. La première saison compte dix épisodes et a été réalisée par un habitué de l’horrifique, l’Américain Mike Flanagan (Hush, Oculus).

L’histoire est celle de la famille Crain : un père, une mère et leurs cinq enfants. Peu de temps après leur aménagement dans une demeure à mi-chemin entre un manoir et un château-fort, Nell, la plus jeune des soeurs commence à voir et entendre des choses. Une dame au cou tordu lui rendrait visite la nuit et des bruits se font entendre. De son côté, Shirley souffre aussi de la situation, elle voit des phénomènes étranges se produire sur les cadavres et Luke se fait amie avec une petite fille fantomatique en bordure de la forêt. Alors qu’ils quittent précipitamment la maison avec leur père, les enfants le supplient d’aller chercher leur mère. Mais celle-ci se serait suicidée quelques jours plus tôt. Une vingtaine d’années plus tard, Steve, le plus grand des frères est devenu un écrivain célèbre narrant des histoires de fantômes, Shirley est thanatopractrice, Luke est tombé dans la drogue, Nell s’est mariée mais est totalement instable mentalement et Theo s’occupe d’aider des enfants traumatisés tout en étant totalement incapable de lier des contacts profonds avec d’autres personnes que sa famille. Basculant sans cesse entre le passé et le présent, la famille Crain dévoile ses traumatismes liés à la fameuse ancienne maison des Hill.