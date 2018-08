"The End of the F***ing World" : une saison deux confirmée

A l'occasion du Festival international de la télévision d'Édimbourg, Channel 4 et Netflix ont annoncé le renouvellement de la série britannique créée par Charlie Covell. "The End of the F***ing World" a été lancée en janvier 2018 sur la plateforme de streaming.

Nommée aux Emmy Awards et aux BAFTA (les César britanniques), "The End of the F***ing World" est une adaptation télévisuelle du roman graphique de Charles S. Forsman (2013). Décrit comme un road trip comique, la série raconte l'histoire de James (Alex Lawther, "Black Mirror") et Alyssa (Jessica Barden, "Penny Dreadful"), un ado autoproclamé psychopathe et une rebelle qui veut changer de vie. Ils se retrouveront bientôt pourchassés par deux détectives mal assortis.

"Nous sommes très fiers que le succès de cette fiction a débuté sur Channel 4, chaîne sur laquelle "The End of the F***ing World" était diffusée avant d'être lancé sur Netflix deux mois plus tard. Le monde merveilleux et plein d'esprit de Charlie [Covell, la créatrice de la série] est de retour, on a déjà hâte de voir la suite", a réagi Beth Willis, chef des programmes dramatiques chez Channel 4.



AFP