"The Deuce" : HBO renouvelle la série pour une troisième et dernière saison

Alors que la saison deux est en train d'être diffusée chaque dimanche sur la chaîne américaine depuis le 9 septembre dernier, HBO a déjà choisi de reconduire sa série, portée par James Franco et Maggie Gyllenhaal. Le co-créateur du show, David Simon, avait déjà déclaré qu'il voulait que "The Deuce" comprenne trois chapitres filmés à New York à trois époques différentes.

Le drame de HBO aura bien le droit à une saison trois attendue pour 2019. Créée par David Simon et George Pelecanos, "The Deuce" s'intéresse à l'ascension de l'industrie pornographique à New York dans les années 70 et 80. "On évoque toujours la dernière scène avant d'écrire la première, a réagi Simon sur Twitter ce jeudi. Et c'est tant mieux lorsque l'on travaille avec des personnes qui nous autorisent à planifier, exécuter les choses comme on l'a pensé. Merci HBO de nous donner l'opportunité de faire une troisième et dernière saison afin que "The Deuce" puisse raconter son histoire jusqu'à la fin".

Chaque saison se passe lors d'une année différente à New York. La première traite 1971, la deuxième 1977 et la troisième devrait couvrir le début des années 80 avec l'apparition du sida et l'épidémie de cocaïne.

David Simon est fidèle à HBO depuis sa mini-série "The Corner", à l'antenne en 2000. Il est également l'auteur de "The Wire" et "Show Me a Hero".