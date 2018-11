The CW préparerait un remake de la série "Les 4400"

Après "Charmed" et "Roswell", la chaîne américaine The CW souhaite remettre au goût du jour une série de science-fiction des années 2000, "Les 4400", avec l'aide d'un ancien scénariste et producteur de la série originale, Craig Sweeny.

Lancé en juillet 2004 sur USA Network, "Les 4400" racontait la disparition de 4400 personnes qui étaient réapparues soixante années après sans avoir vieilli et sans se rappeler de ce qu'il leur était arrivé. Alors que tous essayaient de retrouver leur vie d'avant, ils s'étaient vite rendu compte que cette mystérieuse disparition avait entraîné l'apparition de pouvoirs extraordinaires. Le casting de la série originale rassemblait Mahershala Ali, oscarisé depuis avec "Moonlight", Joel Gretsch, Jacqueline McKenzie, Patrick Flueger ou encore Laura Allen. Scott Peters et Rene Echevarria avaient créé la série originale, arrêtée après quatre saisons en septembre 2007.

Aux commandes de ce remake, Craig Sweeny, qui fut l'un des scénaristes et producteurs de la première version, co-écrira l'épisode pilote avec Taylor Elmore ("Justified") qui pourrait par ailleurs devenir le showrunner de la série si le projet aboutit. Pour le moment, aucune date concernant le tournage n'a été annoncée.

Les remakes sont très en vogue outre-Atlantique. The CW semble particulièrement être intéressée par la réalisation de nouvelles versions d'anciennes séries comme l'attestent le retour de "Charmed", depuis le 14 octobre dernier, et celui de "Roswell", prévu courant 2019.

Depuis la fin des "4400", Craig Sweeny a travaillé sur de nombreuses séries américaines, dont "Medium", "Limitless", "Elementary" ou "Star Trek : Discovery". Sa prochaine création, "The Code", centrée sur des avocats militaires, arrivera l'année prochaine sur CBS.