"The Crown" : Netflix a trouvé son prince Charles et sa Reine Mère

Longue vie à "The Crown". La série historique de Netflix sur la famille royale britannique continue de dévoiler ses nouveaux acteurs pour les saisons 3 et 4 alors que le tournage est déjà lancé. Après l'arrivée d'Olivia Colman, Helena Bonham Carter et Ben Daniels, c'est au tour de Josh O'Connor et de Marion Bailey de rejoindre les joyaux de la couronne.

Josh O'Connor et Marion Bailey rejoindront l'histoire de "The Crown" dans les rôles respectifs du prince Charles et de la Reine Mère. Ils donneront la réplique à Olivia Colman et Helena Bonham Carter déjà en tournage pour la troisième saison.

Marion Bailey will play the Queen Mother in The Crown Season Three. pic.twitter.com/T6JX2D8Qyg

Josh O’Connor will play Prince Charles in The Crown Season Three. pic.twitter.com/FHrqE2dQhA

Vu dans "Florence Foster Jenkins", l'acteur britannique a déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre la nouvelle saison de The Crown. Les saisons 3 et 4 vont revenir sur certains des événements les plus violents de la vie du Prince de Galles et de notre histoire nationale. Je suis excité de donner vie à l'homme qui était au centre de tout ça. Je suis conscient que je rejoins une équipe formidablement talentueuse, et je sais de source sûre que j'ai les oreilles parfaites pour ce rôle dans lequel je me sentirai à l'aise", a-t-il ajouté non sans un brin d'humour.

Quant à la future Reine Mère, Marion Bailey ("Alliés") a également partagé ses sentiments quand à ce nouveau rôle sur Netflix : "C'est formidable de rejoindre The Crown. C'est une série brillante et ça ne sera pas une mince affaire de prendre la relève, mais quel cadeau d'interpréter la fascinante et très appréciée Reine Mère. Je suis ravie d'être de ce voyage et de travailler avec une équipe si performante".