"The Crown" : la première photo d'Olivia Colman dans la peau d'Elisabeth II

Le tournage de la troisième saison de "The Crown" a débuté au Royaume-Uni. Claire Foy a laissé sa couronne à Olivia Colman dans la peau d'Elisabeth II. Une première photographie vient d'être dévoilée par Netflix sur les réseaux sociaux.

God save the Queen. La première photographie d'Olivia Colman dans la peau d'Elisabeth II vient d'être dévoilée sur le compte Twitter de la série avec pour seule légende : "Patience".

Le tournage de la troisième saison a bien commencé au Royaume-Uni. L'intrigue des nouveaux épisodes se déroulera dans les années 1970 alors que la reine Elisabeth II est âgée d'une quarantaine d'années. Une avancée dans le temps qui impose forcément un changement d'acteurs. Cette troisième saison a donc vu son casting entièrement renouvelé. Olivia Colman a remplacé Claire Foy dans le rôle principal de la série. L'actrice donnera la réplique à Helena Bonham Carter qui a été choisie pour reprendre le rôle de la princesse Margaret et succède donc à Vanessa Kirby. L'acteur britannique Jason Watkins prêtera quant à lui ses traits au Premier ministre Harold Wilson. Matt Smith laissera son rôle du Prince Philip à Tobias Menzies. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été dévoilée mais les fans pourront découvrir la nouvelle saison en 2019.

Les deux premières saisons ont connu un succès phénoménal sur Netflix et a propulsé ses acteurs encore inconnus au rang de stars du petit et grand écran. L'actrice principal, Claire Foy vient d'ailleurs d'être nommée aux Emmy Awards dans la catégorie "meilleure actrice dans une série dramatique" pour "The Crown" aux côtés d'Evan Rachel Wood pour "Westworld" ou encore Sandra Oh pour "Killing Eve" et Elisabeth Moss pour "The Handmaid's Tale". Star du petit écran, elle mène également une carrière au cinéma. L'actrice est notamment à l'affiche du dernier film de Steven Soderbergh, "Paranoïa", actuellement en salles.