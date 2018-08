"The Crown" : la première image de Tobias Menzies en Prince Philip

Après avoir levé le voile sur le prochain look de la Reine Elizabeth II, désormais incarnée par Olivia Colman, de sa soeur Margaret et de son mari Lord Snowdon, Netflix dévoile à quoi ressemblera Tobias Menzies dans le costume du Prince Philip. Après avoir interprété Lord Edmure Tully dans "Game of Thrones" ou encore Brutus dans "Rome", le Britannique à la carrure pour jouer des rôles royaux.

Ambition. - © Twitter

Arrivée à sa troisième saison, "The Crown" a décidé de renouveler entièrement son casting afin que les acteurs collent au mieux aux personnages qui évoluent avec le temps. Claire Foy cède ainsi le trône à Olivia Colman tandis que Tobias Menzies succède à Matt Smith dans la peau du Duc d'Edimbourg et mari de la Reine Elizabeth II, Son Altesse Royale le Prince Philip. Helena Boham Carter remplacera Vanessa Kirby pour le personnage de la Princesse Margaret. Ben Daniels récupère quant à lui le rôle de Lord Snowdon qui était incarné jusqu'ici par Matthew Goode.

Ce nouveau volet se situera dans les années 60 et 70 et devrait introduire un tout nouveau personnage, celui de Camilla Parker Bowles, devenue en 2005 la seconde épouse du Prince Charles. Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été évoqué par Netflix. Les deux précédentes saisons de "The Crown" avaient été dévoilées en novembre 2016 et décembre 2017.