"The Chilling Adventures of Sabrina" : l'affiche de la série dévoilée

Plus le temps avance et plus des détails du reboot de "Sabrina, l'apprentie sorcière" font surface. Roberto Aguirre Sacasa, le showrunner de "The Chilling Adventures of Sabrina", a partagé la première affiche de ce qui sera la prochaine série phare de Netflix sur son compte Twitter avec la légende : "C'est parti ! Trop impatient... #Sabrina #Chilling" :

Well, it’s out there. A 1st look at Harvey and Sabrina from the “Chilling Adventures of #Sabrina .” ADORBS, right? pic.twitter.com/9n8cznpv2c

L'histoire suivra la vie de Sabrina Spellman, une jeune adolescente et également sorcière dans un univers plus sombre que la série qui a connu un succès à la fin des années 1990. Kiernan Shipka ("Mad Men") incarnera l'héroïne aux côtés de Ross Lynch ("Austin et Ally") qui jouera son petit-ami, Harvey Kinkle. Une première image avait été dévoilée par le créateur de la série en avril dernier sur Twitter :

À leurs côtés, Miranda Otto ("Homeland", "Annabelle 2") et Lucy Davis ("Wonder Woman") entreront dans la peau de Zelda et Hilda, les tantes de la jeune sorcière. Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Richard Coyle et Bronson Pinchot seront également présents dans cette nouvelle version adaptée des comics "The Chilling Adventures of Sabrina" publiés par Archie Comics. La série s'intéressera plus aux origines des forces occultes dans la même veine que "L'Exorciste" et "Rosemary's Baby".

Alors que plusieurs anciennes séries signent leur retour à la télévision américaine, telles que "Charmed" ou encore "Magnum", Netflix a d'ores et déjà commandé deux saisons de vingt épisodes pour "The Chilling Adventures of Sabrina". Pourtant, aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.

Connu sous le titre de "Sabrina, l'apprentie sorcière" chez nous, la série a fait les beaux jours des chaîne américaines ABC et The WB (ancien nom de The CW) de 1996 à 2003 avec Melissa Joan Hart comme actrice principale.