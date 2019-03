"The Big Bang Theory" tirera sa révérence le 16 mai à la télévision américaine

L'ultime épisode de la comédie la plus regardée aux Etats-Unis et à travers le monde sera diffusé le 16 mai prochain sur CBS, a annoncé la chaîne américaine. Il ne reste plus que sept épisodes avant de découvrir le sort réservé aux scientifiques et geeks de Pasadena.

Pour sa soirée d'adieu, "The Big Bang Theory" proposera à ses téléspectateurs non pas un mais deux épisodes, d'une durée totale de 40 minutes, en enlevant les coupures publicitaires. L'occasion pour Sheldon, Leonard, Penny et leurs amis de finir en beauté cette aventure démarrée le 24 septembre 2007 sur CBS.

Créé par Chuck Lorre, homme derrière le succès de "Mon oncle Charlie", "The Big Bang Theory" est devenu en douze saisons un incontournable de la télévision américaine. Avec entre 18 et 20 millions de téléspectateurs réunis à chaque épisode, le show s'est imposé comme l'une des séries les plus regardées aux Etats-Unis, mais également à travers le monde. En 2016, la comédie avait été suivie par près de 40 millions de personnes aux quatre coins de la planète.

Couronnée par dix Emmy Awards, la comédie a révélé plusieurs talents, dont celui de Jim Parsons, l'interprète de Sheldon Cooper, qui a démarré depuis une carrière au cinéma. Lui et ses partenaires Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) et Kunal Nayyay (Raj) sont parvenus au fil des années et du succès grandissant de la série à obtenir la coquette somme d'un million de dollars par épisode. Un cachet impressionnant qui n'est pas sans rappeler celui accordé à l'époque aux stars de "Friends".