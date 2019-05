« The Big Bang Theory », série la plus regardée aux Etats-Unis, devant « Game of Thrones »

Les saisons des séries s’achevant, les audiences pointent leur bout de leur nez. Selon Variety, « Game of Thrones » a été la série la plus regardée par les 18-49 ans tandis que, toutes générations confondues, c’est « The Big Bang Theory » qui termine premier. Deux gagnants qui ne reviendront pas en 2020.

« The Big Bang Theory » part dans un bang d’audience

La série de Chuck Lorre et Bill Prady termine en beauté son histoire en devenant la série la plus regardée de la saison. Avec 17,4 millions de fans présents en moyenne devant chaque épisode (en comptant les multiples rediffusions et les replay Live + 7), les geeks devancent une autre série de CBS, « NCIS : Enquêtes spéciales », et « Game of Thrones ».

Au pied du podium figurent des séries plus récentes, à l’image de « Young Sheldon », spin-off de « The Big Bang Theory », « This Is Us », « FBI », « The Good Doctor » ou « Manifest ».

« Game of Thrones » favori des 18-49 ans

Sur la cible des 18-49 ans, particulièrement surveillée par les publicitaires, c’est « Game of Thrones » qui s’empare de la première place du classement. Bien que diffusée sur un court temps et sur une chaîne payante, la série qui vient de s’achever devance le drame de NBC « This Is Us ». La série portée par Mandy Moore et Sterling K. Brown est la deuxième série la plus regardée par les 18-49 ans cette saison. Là encore, « The Big Bang Theory » monte sur le podium, tandis que « The Walking Dead », « Grey’s Anatomy » et « Manifest » intègrent le Top 10.

Top 10 des séries les plus regardées aux Etats-Unis lors de la saison 2018/2019 (en millions de téléspectateurs) :

01. The Big Bang Theory (CBS) : 17,436

02. NCIS (CBS) : 15,914

03. Game of Thrones (HBO) : 15,319

04. Young Sheldon (CBS) : 14,572

05. This is us (NBC) : 13,798

06. Blue Bloods (CBS) : 12,833

07. FBI (CBS) : 12,713

08. The Good Doctor (ABC) : 12,642

09. Manifest (NBC) : 12,607

10. Chicago Fire (NBC) : 11,708