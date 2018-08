"The Big Bang Theory" : la saison douze pourrait ne pas être la dernière

"The Big Bang Theory" pourrait être de retour pour une treizième saison. Lors d'une rencontre devant la presse dimanche à l'occasion des Television Critics Association (TCA), le chef de CBS Entertainment a révélé que sa société et Warner Bros. Television, qui produit la série, se demandent déjà s'ils vont renouveler "The Big Bang Theory" pour une saison supplémentaire alors que la douzième sera diffusée le 24 septembre prochain sur CBS aux Etats-Unis.

On ne pense pas que ce sera la dernière année, a déclaré Kelly Kahl selon des propos rapportés par Variety. Nous discutons avec Warner Bros pour qu'il y ait une nouvelle saison. Warner Bros n'a pas voulu confirmer l'information.

Dans le même temps, Johnny Galecki (qui joue Leonard Hofstadter) a confié que le tournage de la saison 12 allait reprendre en janvier et qu'il ne serait pas contre que le show se termine définitivement à cette occasion. "De toutes façons, nous allons tous être tristes quand ce jour arrivera. Mais je crois que tout le monde trouve que la saison 12 est un bon moment pour rentrer chez nous et voir nos familles".