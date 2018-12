"The ABC Murders" s'offre une première bande-annonce et une date sur Amazon Prime Video

Le géant de la distribution Amazon Prime Video s'est attaqué à une oeuvre de la romancière anglaise Agatha Christie avec l'adaptation de "The ABC Murders", tiré du roman du même nom. Composée de trois épisodes, la mini-série sera portée à l'écran par John Malkovich dans la peau du célèbre Hercule Poirot. Les fans peuvent dès à présent découvrir les premières images du programme qui sera disponible le 1er février prochain sur la plateforme de streaming.

Pour sa prochaine série originale, Amazon Prime Studio s'est tourné vers l'oeuvre de la reine du thriller, Agatha Christie. Intitulée "The ABC Murders", la mini-série, composée seulement de trois épisodes, fera sa première mondiale le vendredi 1er février sur la plateforme de streaming, qui vient d'en dévoiler la bande-annonce. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman éponyme de l'auteure britannique, paru en 1936. En France, le roman, qui a été rebaptisé "A.B.C. contre Poirot", est sorti en 1938.

Les fans d'Agatha Christie retrouveront le personnage culte de la romancière, Hercule Poirot, dans une nouvelle affaire criminelle. L'histoire suit le détective belge alors qu'il reçoit de mystérieuses lettres signées par un dénommé "A.B.C." qui l'invitent à se rendre dans différents lieux. Sur place, Hercule Poirot découvre des personnes assassinées : Alice Asher à Andover, Betty Barnard à Bexhill ou encore Sir Carmichael Clarke... A côté de chaque corps est retrouvé un guide des chemins de fer A.B.C, renforçant l'idée que cet enchaînement de noms semble suivre l'alphabet. Plongé dans un jeu du chat et de la souris, Hercule Poirot devra redoubler d'intelligence pour retrouver l'auteur de ces crimes.

Porté à l'écran par John Malkovich dans la peau du célèbre détective, la série a été réalisée par Alex Gabassi ("The Frankestein Chronicles"). Rupert Grint ("Harry Potter et les reliques de la mort"), Andrew Buchan ("Tout l'argent du monde"), Anya Chalotra ("Wanderlust"), Eamon Farren ("Twin Peaks"), Jack Farthing ("Poldark"), Tara Fitzgerald ("Game of Thrones"), Shirley Henderson ("Bridget Jones's Baby"), Bronwyn James ("Harlots"), Freya Mavor ("The White Queen") et Michael Shaeffer ("Rogue One : A Star Wars Story") font également partie du casting de cette nouvelle série d'Amazon Prime Video.

Le roman "The ABC Murders" a déjà été adapté plusieurs fois à la télévision ainsi qu'au cinéma et même dans un jeu vidéo sorti en 2016. "The ABC Murders" sortira le 1er février sur Amazon Prime Video.