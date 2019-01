Taye Diggs va présenter les Critics' Choice Awards

L'acteur Taye Diggs a été choisi jeudi 3 janvier pour présenter la cérémonie des 24e Critics' Choice Awards qui se dérouleront le 13 janvier dans le Barker Hangar de Santa Monica en Californie.

"Je suis profondément honoré et incroyablement excité de présenter les 24e Critics' Choice Awards, particulièrement depuis qu'en tant qu'acteur, je perçois le rôle vital que remplissent les critiques dans l'industrie du spectacle d'aujourd'hui".

Les Critics' Choice Awards récompensent selon les journalistes le meilleur de la télévision et du cinéma chaque année. C'est la chaîne CW Network qui diffuse le programme à la télévision.

Taye Diggs brille actuellement sur cette même chaine à l'occasion de la diffusion de la série "All American". On l'a également vu récemment dans la comédie romantique "Set it up" (2018) avec Zoey Deutch et Lucy Liu ou encore dans le film indépendant "Rivers Runs Red" (2018) aux côtés de Luke Hemsworth et John Cusack.

C'est dans la saison 4 de la série "Empire" qu'il a surtout brillé l'année passée après avoir participé à "Private Practice", "Rosewood", "The Good Wife", "Ally McBeal" ou encore "The West Wing" au fil de sa carrière.