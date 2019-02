Tahar Rahim rejoindrait la série "The Eddy" de Damien Chazelle sur Netflix

Après "The Looming Tower", Tahar Rahim est en passe de revenir au petit écran grâce à Netflix et Damien Chazelle qui le convoite pour sa prochaine série "The Eddy", a dévoilé Variety. L'acteur français serait en pourparlers pour rejoindre le casting de cette production dont l'histoire se déroulera à Paris. Le tournage devrait être lancé dans la capitale dans le courant de l'année.

Annoncé en septembre 2017 comme une série musicale, "The Eddy" aura pour décor un club de jazz à Paris. Les huit épisodes évoqueront son histoire, son gérant, son groupe de musique, mais également le tumulte parisien. Le tournage devrait être lancé dans la capitale française au printemps pour une diffusion attendue en 2020. Pour le moment, aucun détail concernant les rôles n'a été dévoilé par la production.

Damien Chazelle ("La La Land") signera quelques épisodes de cette nouvelle série pour Netflix, dont le pilote. Les autres seront mis en scène par la Française Houda Benyamina, remarquée au Festival de Cannes en 2016 pour son premier long métrage "Divines", reparti de la croisette cette année-là avec la Caméra d'or.

Le plus jeune réalisateur oscarisé de l'Histoire sera par ailleurs producteur exécutif du projet, aux côtés d'Alan Paul ("Six Feet Under", "The Newsroom") et de Glen Ballard, l'ancien producteur de Michael Jackson et d'Alanis Morissette qui composera également la bande-son de la série.

Tahar Rahim a conquis le monde du cinéma grâce au film de Jacques Audiard, "Un prophète", sorti en 2009. Un rôle qui lui a valu un doublé aux César l'année suivante. Depuis, le Français de 37 ans a tourné pour Asghar Farhadi ("Le passé") ou Olivier Nakache et Eric Toledano ("Samba") et s'est frotté au milieu des séries avec "The Looming Tower", auprès de Jeff Daniels et Alex Baldwin. Il sera prochainement à l'affiche de "The Kindness of Strangers, actuellement en compétition au Festival de Berlin.