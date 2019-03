Sylvester Stallone s'attaque à une série policière

L'acteur récemment à l'affiche de "Creed II" avec Michael B. Jordan troquera ses gants de boxe contre la casquette de producteur exécutif pour une nouvelle série dramatique en développement pour la chaîne américaine History. Sylvester Stallone devrait également signer la réalisation de plusieurs épisodes de cette série baptisée "The Tenderloin", inspirée par l'histoire vraie d'un flic ripoux au XXe siècle.

Prochainement à l'affiche de "Rambo V : Last Blood", prévu pour septembre 2019, Sylvester Stallone fera équipe avec la chaîne de télévision américaine, History, pour produire une série dramatique autour de flics ripoux dans le New York des années 1900.

L'acteur que l'on a pu voir récemment dans "Creed II" interviendra en tant que producteur exécutif et ira même jusqu'à réaliser plusieurs épisodes. Baptisée "The Tenderloin", la série dramatique est inspirée de l'histoire vraie de Charles Becker, qui dirigeait une force spéciale de la police de New York chargée de lutter contre les gangs ethniques dans le quartier de Manhattan. Plus tard, ce dernier fut condamné à mort pour meurtre. Il est à ce jour le seul officier de police à avoir reçu la peine de mort.

C'est à travers sa société de production Balboa Productions que Sylvester Stallone co-produira la série aux côtés de A+E Studios. Pour le moment, le nombre d'épisodes envisagé n'a pas été évoqué par la production.

Stephen Kay, en charge du scénario, et Sylvester Stallone ont déjà collaboré sur le film dramatique "Get Carter" en 2000 dans lequel l'interprète de "Rambo" tenait le rôle principal.

Outre ce projet en développement, Sylvester Stallone devrait reprendre son rôle de Barney Ross dans le quatrième opus de "Expendables", d'après les rumeurs à Hollywood.