"Supernatural" s'arrêtera à sa quinzième saison

Les acteurs de la série, Jared Padalecki (Sam Winchester), Jensen Ackles (Dean Winchester) et Misha Collins (Castiel), ont annoncés vendredi sur les réseaux sociaux que la saison quinze de "Supernatural" serait la dernière.

Lancée en 2005 sur The CW, "Supernatural" était la plus longue série que la chaîne n'ait jamais diffusée avec 327 épisodes (la saison quinze en comptera 20).

Le drame, créé par Eric Kripke, raconte l'histoire de deux frères, Sam et Dean Winchester, qui se lancent dans l'investigation de phénomènes paranormaux.

"Tout d'abord, nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont fait partie de ce show, que ce soit devant ou derrière la caméra, ont réagi les producteurs Robert Singer et Andrew Dabb dans un communiqué.

"Supernatural" a été l'expérience d'une vie pour nous. Le soutien que nous avons eu de la part de Warner Bros Television et The CW a été incroyable. Merci à Jensen, Jared et Misha pour avoir rendu cette aventure si spéciale. Il nous faut maintenant offrir à nos personnages l'adieu qu'ils méritent".

La saison quatorze est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis sur The CW.

"Supernatural" n'est pas la seule série qui va s'arrêter sur cette chaîne. "Arrow" fera également ses adieux en 2020 avec sa saison huit.