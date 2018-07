"Stranger Things" : le premier trailer de la saison 3 dévoile un nouveau décor

Steve est de retour dans une publicité pour annoncer la prochaine saison de "Stranger Things", attendue pour l'été 2019 sur Netflix. Dans une ambiance très années 1980, les fans pourront découvrir un nouvel endroit, le centre commercial Starcourt.

Direction le centre commercial pour les héros de "Stranger Things". La série phénomène de Netflix vient de dévoiler les premières images de la saison 3. C'est à travers une publicité digne de la télévision des années 1980 que les téléspectateurs peuvent découvrir un nouveau décor qui sera sans doute au centre de cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle année, la ville d'Hawkins dans l'Indiana s'est doté de son tout premier centre commercial : le Starcourt Mall. Symbole typique des banlieues américaines, les centres commerciaux attirent les familles et les groupes d'adolescents.

Dans ce trailer, publié sur le compte Twitter de la série, le personnage de Steve Harrington, joué par Joe Keery, est de retour aux côtés d'un nouveau visage, celui de Robin, incarnée par Maya Hawke. Ces deux adolescents apparaissent derrière le comptoir de Scoops Ahoy, le glacier du centre commercial.

On reste pourtant sur notre faim avec cet avant-goût des nouvelles aventures de nos personnages préférés étant donné que la troisième saison n'est attendue qu'en été 2019 et se déroulera également lors des vacances d'été. Une nouvelle perspective pour les fans puisque les deux dernières saisons se déroulaient à l'automne. On pourra donc revoir Eleven, Mike, Lucas, Will et Dustin en pleines vacances.

Un retour aux sources pour la série dont la première saison avait été diffusée pour la première fois sur le site du géant du streaming américain en juillet 2016. La troisième saison comportera huit épisodes plongés dans les années 1985. Récemment, Millie Bobby Brown, l'actrice qui joue le rôle d'Eleven, a été nommée aux Emmy Awards 2018 dans la catégorie "meilleur second rôle féminin dans une série dramatique".