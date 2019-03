"Stranger Things" : la bande-annonce officielle de la troisième saison

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de sa série à succès "Stranger Things", ce mercredi 20 mars après plus d'un an d'attente. Onze, Dustin, Mike, Lucas et Will sont de retour pour profiter de leur été qui prendra un tour toujours plus étrange. La troisième saison, composée de huit épisodes, sera lancée le 4 juillet prochain.

Pour le premier jour du printemps, Netflix se met déjà à l'heure d'été. Visiblement, le géant américain a décidé de prendre en main les vacances des héros de "Stranger Things". Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce officielle de la troisième saison de la série désormais culte de la plateforme. Six clichés inédits sont également disponibles.

Si les enfants ont laissé la place à des adolescents, Hawkins reste toujours au centre d'événements surnaturels. En cette année 1985, Onze, toujours accompagnée par Mike, Dustin, Lucas, Will et leur nouvelle amie Max, va de nouveau faire face aux Démogorgons. Malgré leurs aventures, leur amitié survivra-t-elle aux années ? Les spectateurs pourront aussi retrouver Steve, Joyce et Jim qui essayent d'avoir une vie normale tant bien que mal alors que la fête bat son plein lors d'une fête foraine.

Millie Bobby Brown, Winona Ryder ou encore David Harbour reprendront leurs rôles respectifs aux côtés de Finn Wolfhard, Joe Keery et Natalia Dyer dès le 4 juillet sur Netflix.