Steven Yeun ("The Walking Dead"), dans le remake de "La Quatrième Dimension"

L'interprète de Glenn Rhee dans "The Walking Dead" va ajouter une nouvelle série à sa filmographie. Il sera le héros d'un épisode de "Twilight Zone", fiction diffusée entre 1959 et 1964 sur CBS et remise au goût du jour par Jordan Peele ("Get Out").

Conçu pour la plateforme de streaming de CBS, le projet est un remake du classique de Rod Serling, "La Quatrième Dimension" en version française. Comme la série originale, cette nouvelle version comportera plusieurs épisodes qui n'auront aucun lien entre eux à part le thème à savoir la science-fiction, le fantastique et l'épouvante. Aucun personnage n'y est récurrent.

Selon le site Collider, Steven Yeun portera un épisode nommé "The Traveler" qui suit deux policiers et un mystérieux voyageur. Aucune autre information sur son rôle n'a été dévoilée pour le moment.

D'autres acteurs sont annoncés au casting de "La Quatrième Dimension" : Sanaa Lathan, Adam Scott, Kumail Nanjiani, John Cho, Alison Tolman, Jacob Tremblay et Erica Tremblay.