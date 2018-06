"Star Trek : Discovery" : les producteurs de la série s'en vont, Alex Kurtzman les remplace.

Selon le Hollywood Reporter, les producteurs exécutifs et showrunners de la fiction, Aaron Harberts et Gretchen Berg, ne seront pas reconduits pour la saison deux. Un air de déjà-vu alors qu'il y a un an, leur prédécesseur, Bryan Fuller, avait quitté lui aussi "Star Trek : Discovery" quelques mois avant la sortie de la première saison.

C'est le co-créateur de la série, Alex Kurtzman, qui prendra leur place. "Nous avons fait des changements de producteur sur "Star Trek : Discovery", a déclaré jeudi un porte-parole de CBS Télévision Studios. Mais elle restera dans la même veine créative. La saison deux est toujours prévue pour 2019 avec de nouvelles histoires basées sur celles qui ont fait le succès de la première saison".

En ce qui concerne la raison du départ de Aaron Harberts et Gretchen Berg, Variety croit savoir que des tensions se sont fait sentir dans l'équipe des scénaristes alors qu'ils travaillaient sur la saison à venir. Plusieurs d'entre eux ont menacé de quitter la série si Harberts et Berg ne le faisaient pas. Mais malgré ce contre-temps, cinq nouveaux épisodes sont déjà presque prêts à être diffusés.

A noter que "Star Trek : Discovery" a été lancé le 24 septembre 2017 sur le réseau CBS aux Etats-Unis. À l'international, c'est Netflix qui diffuse la série.