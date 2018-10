"Star Trek: Discovery" : la saison deux se dévoile dans une bande-annonce

Cela fait huit mois que les fans de "Star Trek: Discovery" attendent la suite de la série après la diffusion du dernier épisode de la saison un, le 11 février 2018. En attendant le lancement de la saison deux le 17 janvier 2019, CBS a publié un nouveau trailer ce samedi en marge du Comic Con de New York.

L'extrait rassemble les principaux acteurs du show - dont la scientifique Michael Burnham (jouée par Sonequa Martin-Green) et le nouveau capitaine du vaisseau USS Discovery Christopher Pike (interprété par Anson Mount). Ils sont à la recherche de Spock qui est en danger et d'un être céleste appelé l'Ange Rouge.

La bande-annonce se finit sur une prise où le jeune Spock, blessé, (incarné par Ethan Peck, le petit-fils de Gregory Pec) se réveille à bord du Discovery.

La saison deux de "Star Trek: Discovery" sera disponible en janvier 2019 aux Etats-Unis sur le service de vidéo à la demande de CBS, CBS All Access, et à l'international sur Netflix. Elle a eu des difficultés à voir le jour. Cet été, Gretchen Berg et Aaron Harberts furent remerciés en tant que producteurs exécutifs et showrunners de la fiction pour cause de tensions qui se sont fait sentir dans l'équipe des scénaristes. C'est le co-créateur de la série, Alex Kurtzman, qui a pris leur place.