"Spheres" : Millie Bobby Brown ("Stranger Things") rejoint la série en réalité virtuelle de Darren Aronofsky

L'actrice, qui interprète Eleven dans "Stranger Things" sera la narratrice d'un épisode de la série produite par la société Protozoa Pictures de Darren Aronofsky. Elle sera présentée en avant-première mondial au festival du film de Venise qui débute le 29 août prochain.

Darren Aronofsky ("Black Swan", "Requiem for a Dream") a révélé ce mercredi sur son compte Instagram que Millie Bobby Brown prêterait sa voix à "Spheres", série en trois parties réalisée par Eliza McNitt. La jeune actrice succède à Jessica Chastain et Patti Smith qui ont fait la voix off du premier et du troisième épisode.

"Spheres" est un voyage interactif inspiré par "Un point bleu pâle", la célèbre photographie de la planète Terre prise par la sonde Voyager 1 en 1990. Le spectateur découvrira les méandres de l'espace.

Après sa première mondiale à Venise projetée dans la section Réalité Virtuelle du festival, la série sera disponible sur Oculus cette automne et distribuée par CityLights.