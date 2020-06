Snoop Dogg adaptera des polars sur les gangs de Los Angeles en série télé

Le rappeur américain sera l'un des producteurs exécutifs de l'adaptation télévisuelle de la série de romans policiers "IQ" signés Joe Ide. Il déclinera ainsi pour le petit écran cette série de romans à succès sur le crime organisé californien.

Le duo Matthew Carnahan et Theo Travers de la série "House of Lies" créeront et produiront la série, alors que le réalisateur Deon Taylor pourrait se voir confier la mise en scène de ce projet.

Le PDG d'Alcon Television Group Broderick Johnson, Andrew Kosove, Charles Roven (Atlas Entertainment) et Alex Gartner seront aussi les producteurs exécutifs de cette nouvelle série.

Bien que la distribution de cette adaptation n'ait pas encore été annoncée, on sait déjà que Robert Amidon (Atlas Entertainment) et Ted Chung (Snoopadelic Films) produiront les épisodes.

L'auteur Joe Ide a expliqué dans un communiqué repris par The Bookseller que Snoop cherchait un contrat avec une chaîne "pour avoir sa propre série de gangsters dans laquelle il pourrait trouver les meilleurs artistes des quartiers". "Je suis content qu'il ait réalisé son rêve", a ajouté l'écrivain américain d'origine japonaise.

La série de romans policiers "IQ" revisite les Sherlock Holmes de Conan Doyle, troquant Londres pour Long Beach, la ville californienne dont est originaire Snoop Dogg. Le détective éponyme (IQ) n'est autre qu'Isaiah Quintabe, un privé Afro-américain qui opère dans cette partie de la Californie.

Le premier roman de la série "IQ", sobrement intitulé "IQ", est paru en 2016, et a reçu trois prix : le Shamus Award, l'Anthony Award et le Macavity Award.

Cette série polars comprend d'autres titres : "Righteous", "Wrecked" et plus récemment "Hi Five", paru en anglais le 28 janvier chez Mulholland Books. Seul le premier roman (Gangs of L.A.) a été traduit en français, et édité chez Denoël.

