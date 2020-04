Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg et Tony Parker dans la prochaine saison de "Dix pour cent"

Bientôt de retour sur France 2, la série française pourra compter, une nouvelle fois, sur une belle brochette de stars pour sa quatrième saison. L'Américaine Sigourney Weaver, l'ancien basketteur Tony Parker, Charlotte Gainsbourg ou encore Franck Dubosc participeront aux six futurs épisodes.

Après Jean Dujardin, Monica Bellucci ou JoeyStarr, la série "Dix pour cent" réunira pour sa quatrième saison de nouvelles stars du petit et grand écran. Outre la star hollywoodienne Sigourney Weaver, le sportif Tony Parker, Charlotte Gainsbourg et Franck Dubosc, les téléspectateurs apprécieront le retour de Nathalie Baye (déjà apparue en première saison) et la venue de Sandrine Kiberlain, José Garcia, Jean Reno, Muriel Robin et Mimie Mathy.

Une belle liste de guest-star qui a été annoncée par le créateur de la série, Dominique Besnehard, ce lundi 27 avril au micro d'Europe 1. "Je suis ravi de cette quatrième saison, je trouve qu'on a gardé le punch. C'est pas facile de tenir quatre saisons sur un métier que personne ne connaissait vraiment, jusqu'à maintenant, dans la France profonde", explique le producteur.

Lancé en octobre 2015 sur France 2, "Dix pour cent" suit le quotidien d'agents artistiques à Paris. Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Gregory Montel et Liliane Rovène, le casting principal, sont rejoints chaque saison par un parterre de stars, qui jouent leurs propres rôles.

"Les guest-star ont vraiment joué le jeu, ils vont plus loin que les précédents", poursuit Dominique Besnehard. Et à ce jeu-là, le créateur souligne particulièrement la performance de Mimie Mathy. "Elle s'est mise en abyme de façon incroyable (...) elle peut être à la fois terrible et drôle !".