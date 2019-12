Shelley Morrison, de la série "Will & Grace", est décédée à l'âge de 83 ans

L’actrice américaine Shelley Morrison, qui jouait Rosario Salazar dans les saisons une à huit de la série "Will & Grace" (NBC), est décédée ce dimanche, a dévoilé The Associated Press. L’actrice, qui avait 83 ans, est morte ce dimanche 1er décembre à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles d’une insuffisance cardiaque, a annoncé son agent, Lori DeWaal, à l’agence Associated Press.

Ce rôle de Rosario, qui l’a rendue célèbre, ne devait durer qu’un seul épisode à l’origine. Mais sa complicité avec la comédienne Megan Mullally (Karen Walker) a tellement plu au public que son personnage est finalement apparu dans 68 épisodes, de 1999 à 2006.

Son partenaire à l’écran, Sean Hayes, qui interprétait Jack McFarland dans la fiction, lui a rendu hommage sur Instagram : "Shelley était très drôle et avait un grand cœur", a-t-il écrit. "Elle faisait partie de notre famille 'Will & Grace' et elle nous manquera beaucoup. Mes pensées vont à son mari, Walter, et à tous ses proches."

Shelley Morrison était née dans le Bronx en 1936. Outre "Will & Grace", elle s’était aussi illustrée dans "The Flying Nun", de 1967 à 1970.