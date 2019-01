Sharon Stone au casting de "Ratched", la nouvelle série de Ryan Murphy

Après Sarah Paulson, c'est au tour de Sharon Stone et de Cynthia Nixon de rejoindre le casting de la prochaine série de Ryan Murphy. Le génie de la télévision américaine a annoncé lui-même le reste du casting de sa série basée surs le film mythique "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Netflix a déjà commandé deux saisons de 18 épisodes et devrait diffuser la série baptisée "Ratched" courant 2020.

C'est un casting étonnant que propose Ryan Murphy pour sa prochaine série "Ratched". Si le créateur de "American Horror Story" a de nouveau retrouvé son actrice fétiche, Sarah Paulson, qui tiendra le rôle principal, de nouvelles têtes ont rejoint son aventure sur Netflix. Sharon Stone ou encore Cynthia Nixon, l'interprète de Miranda dans "Sex and the city", ont notamment été citées.

C'est Ryan Murphy lui-même qui a dévoilé les noms des acteurs et actrices dans une publication sur son compte Instagram : "Ratched pour Netflix commence son tournage dans deux semaines. Au nom de moi-même et de Mademoiselle Sarah Catharine Paulson, qui joue le rôle principal et est également une grande productrice sur ce projet, nous sommes ravis de vous annoncer notre casting exceptionnel : un véritable casting de tueurs. Beaucoup de ces acteurs sont des talents prodigieux que Sarah et moi avons tant attendu pour travailler avec. Les personnages principaux de Ratched, dans l'ordre alphabétique : Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sharon Stone et Finn Wittrock. Il y en aura plus à venir mais franchement... Sarah, Cynthia, Judy, Amanda et Sharon, jouant des scènes toutes ensemble ?! J'AI TELLEMENT HÂTE".