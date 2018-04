Séries Mania prend ses quartiers à Lille "au coeur de l'Europe"

"On a deux cents invités et 1.300 professionnels accrédités", précise à l'AFP la directrice générale de la manifestation, Laurence Herszberg. "D'expérience, je sais que le public international se gagnera année après année", ajoute-t-elle.

"Il y a la place pour plusieurs festivals alors que les séries sont en train de devenir un art populaire majeur", déclare à l'AFP Rodolphe Belmer, président de Séries Mania, qui l'an dernier a attiré 53.000 spectateurs à Paris. La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi en soirée avec la projection de "Succession", en première mondiale, en présence de son créateur Jesse Armstrong ("Black Mirror") et des comédiens Hiam Abbass ("The State") et Brian Cox ("Penny Dreadful").

Brancato, Cornillac, Lemaitre

Frédérique Bredin, la présidente du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), fera le voyage à Lille. Elle rappelait mardi que son organisme, l'un des principaux partenaires du festival avec les Hauts-de-France, "s'était engagé très fortement" à hauteur d'un million d'euros sur un budget de cinq millions. Le festival "va permettre de favoriser l'émergence de nouveaux projets, les coproductions, et au final contribuer à l'essor du marché européen de la série", a-t-elle souhaité.

Jusqu'au 5 mai, le public et les professionnels pourront assister en première mondiale à la projection de deux épisodes de chaque série de la compétition internationale en présence de leurs équipes.

Dans la sélection officielle, la française "Ad Vitam" (Arte), l'américaine "American Woman" (Paramount Network), la russe "An Ordinary woman" (TV3 channel), l'italienne "Il Miracolo" (Sky/Arte), l'australienne "Mystery Road" (ABC), les israéliennes "Autonomies" (Hot) et "On the Spectrum" (Yes), la britannique "The Split" (BBC 1) et les danoises "The Rain" (Netflix) et "Warrior" (TV2).

Le jury présidé par Chris Brancato, cocréateur de "Narcos" est composé de la créatrice et productrice israélienne Maria Feldman ("False Flag"), du comédien français Clovis Cornillac ("Chefs") et du romancier Pierre Lemaitre (Prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut"). Il décernera le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le prix d'interprétation féminine et le Prix d'interprétation masculine avant la projection de la première internationale de "Babylon Berlin".

Un jury de la presse internationale composé de journalistes décernera trois prix que disputeront les huit séries de la compétition française.