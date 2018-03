Séries Mania : Kad Merad, Clovis Cornillac et Patrick Duffy seront présents

Le programme de la 9e édition du festival dédié aux séries télévisés, Séries Mania, vient d'être dévoilé avec notamment la présence de Kad Merad, Clovis Cornillac et Patrick Duffy.

Pour sa neuvième édition, le Festival international Séries Mania voit les choses en grand. Le festival a annoncé son programme détaillé lors d'une conférence de presse ce mercredi 28 mars.

Co-créateur de la série de Netflix "Narcos", Chris Brancato présidera le jury et sera épaulé de la créatrice et productrice israélienne Maria Feldman ("False Flag"), des Français Clovis Cornillac et Pierre Lemaitre, romancier et scénariste (Prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut"). Ces derniers décerneront le Grand Prix, le Prix Spécial du Jury, le Prix d'interprétation féminine et le Prix d'interprétation masculine à l'issue des neufs jours de compétition.

Cette année dix séries ont été sélectionnées au sein de la compétition officielle : la française "Ad Vitam" attendue sur Arte, "American Woman" (Etats-Unis), "An Ordinary woman" (Russie), "Autonomies" (Israël), "Il Miracolo" (Italie), "Mystery Road" (Australie), "On the Spectrum" (Israël), "The Split" (Royaume-Uni) et les danoises "The Rain" et "Warrior".

La compétition française n'est pas en reste puisque un jury composé de journalistes étrangers attribueront trois prix : le Prix de la meilleure série, le Prix d'interprétation féminine et masculine. "Ad Vitam" affrontera cette fois-ci "Aux animaux la guerre", "Insoupçonnable", "Kepler(s)", "Maman a tort", "Nu", "Thanksgiving" et "Vingt-cinq".