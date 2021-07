Séjournez dans un logement d'inspiration "Games of thrones"

Avis aux fans inconditionnels de la série "Games of Thrones": nous avons trouvé la destination de vos prochaines vacances… Direction non pas Winterfell, mais Colmar, en France !

Trône de fer, épée de Jon Snow, marcheurs blancs, oeufs de dragon, des corneilles… Rien n’est laissé au hasard dans cet Airbnb à thème situé en plein coeur de Colmar. Les références cinématographiques à la série "Games of Thrones" (GOT) sont en effet nombreuses. Pour rappel, la série de tous les records, inspirée d’une série de romans signés George R. R. Martin sous le titre "A song of ice and fire", a pris fin en mai 2019, laissant énormément de fans sur leur faim.

Pour réaliser la décoration de ce gîte atypique, le propriétaire, Morgan Rebouché, a fait appel à une scénographe. C’est elle qui a entièrement relooké ce deux-pièces d’une superficie de 44m². Les logements à thème fonctionnent bien sur la plateforme Airbnb. Le propriétaire confesse avoir été inspiré par le gîte Harry Potter présent depuis quelques années à Colmar. Son choix s’est porté sur GOT tout simplement parce qu’il s’agit d’une de ses séries préférées.

Les commentaires laissés par les visiteurs qui ont déjà testé le gîte sont plus qu’élogieux. "Nous avons passé un superbe séjour dans ce logement. L’appartement est parfaitement conforme aux photos je dirai qu’il est même encore plus beau en vrai ! Dans chaque pièce on découvre un détail, une surprise… L’ambiance est incroyable. Les décors ont été réalisés avec soin et passion" écrit Maria.

En attendant de découvrir la série prequel de GOT intitulé "House of the dragon" qui est prévue pour 2022, vous pouvez plonger dans cet univers si particulier en réservant votre week-end à Colmar ici. Il vous en coûtera 90€/la nuit.

Dans un autre genre, il y a quelques semaines, nous vous proposions de séjourner dans la maison familiale du célèbre peintre Claude Monet. Pour redécouvrir ce petit bijou, c’est par ici.