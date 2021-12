"Secrets of Playboy", la série documentaire qui dévoile les secrets de l’empire érotique

Le 24 janvier prochain, la nouvelle série documentaire "Secrets of Playboy" sera diffusée outre-Atlantique. Ce documentaire, dont certains extraits sont déjà disponibles, révèle les facettes plus sombres de l’univers extravagant de Playboy, notamment grâce aux témoignages de certaines playmates.

Playboy Enterprises a été créé au début des années 50 par Hugh Fefner à Chicago. Le premier numéro du magazine masculin sort le 1er décembre 1953 avec Marilyn Monroe en couverture. Le succès est immédiat malgré les valeurs familiales et puritaines de l’époque. Très rapidement, le magazine Playboy acquiert une certaine notoriété et attire des grands auteurs contemporains qui y publient des nouvelles. Parmi eux, on retrouve notamment Vladimir Nabokov, Margaret Atwood, Ursula Le Guin ou encore Roald Dahl.

Grâce à cette ligne éditoriale libertarienne et ses photos érotiques, le magazine propulse Hugh Fefner sur le devant de la scène et fait de lui une célébrité à la tête d’un empire érotique qui comprend - entre autres – de nombreux clubs ainsi qu’un manoir. De l’extérieur, ce manoir était et est d’ailleurs toujours considéré comme le lieu de la fête par excellence suscitant ainsi de nombreux fantasmes.

Mais quatre ans après la mort d’Hugh Hefner, les langues se délient. A travers la série documentaire A&E Network "Secrets of Playboy", des playmates et des employés de Playboy prennent la parole afin de témoigner sur l’envers du décor.