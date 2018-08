"Scream" : Mary J. Blige au casting de la saison 3

Après "Murder" en 2016-2017, la chanteuse Mary J. Blige réitère l'expérience de la série télévisée avec "Scream". Celle qui a été nommée aux Oscars pour "Mudbound" de Dee Rees, a décroché un rôle récurrent dans la saison trois annoncée pour la fin d'année 2018.

Après deux ans d'attente, "Scream" fera bientôt son retour sur nos écrans avec six épisodes originaux. Et beaucoup de changements sont annoncés : la saison trois ne sera pas une suite des deux premières diffusées sur MTV en 2015 et 2016. La chaîne a décidé d'en faire un reboot, c'est-à-dire une saison avec une toute nouvelle histoire et des personnages inédits.

Côté casting, MTV a frappé fort en recrutant Mary J. Blige qui incarnera Sherry Elliot, la mère du personnage principal, Deion Elliot (RJ Cyler), annonce Deadline. Ce dernier, star de l'équipe de football de son lycée d'Atlanta, sera hanté par son passé, menaçant de ruiner sa carrière et la vie de ses amis.

Ce sera le premier rôle d'actrice de la star depuis sa nomination aux Oscars pour "Mudbound" en mars dernier.

Nouveauté oblige, un producteur artistique différent a été engagé. Il s'agit de Brett Matthews, connu pour son travail sur "Vampire Diaries".

La saison trois de "Scream" sera diffusée fin 2018 sur MTV.